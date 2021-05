Linda Morselli | dopo l’esperienza a Pechino Express | ecco oggi cosa fa

Leggi su kronic

(Di giovedì 6 maggio 2021), bella e giovane,al programma “”, che fine ha fatto, è nata a Giussano, in Provincia di Monza e Brianza nel 1988 ed è da subito nota nel mondo della moda e del web. Inizia infatti a farsi conoscere come modella ed infuencer ed intraprende una relazione d’amore che la porta ancora più nel mirino del gossip. Laè stata infatti la fidanzata di Valentino Rossi per ben quattro anni. La storia che poi si è conclusa, per l’amarezza dei migliaia di fan che li hanno visti innamoratissimi per anni, ha poi portatoverso altre strade. Attualmente è infatti fidanzata con il ...