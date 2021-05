L'igiene delle mani resta fondamentale per prevenire il Covid (Di giovedì 6 maggio 2021) AGI - Ogni anno, il 5 maggio ricorre la giornata dedicata all'importanza dell'igiene delle mani per la prevenzione delle infezioni. Per l'edizione 2021, l'Organizzazione Mondiale della Sanità si rivolge agli operatori sanitari e alle strutture in cui lavorano affinchè possano praticare un'igiene delle mani efficace al letto del paziente o dove vengono erogate le cure. Così in una nota l'Istituto superiore di sanità che ricorda come l'igiene delle mani sia una delle azioni più efficaci per ridurre la diffusione degli agenti patogeni e prevenire le infezioni, compreso il virus Sars-CoV-2 responsabile del Covid-19. In particolare, è possibile ridurre il rischio di ... Leggi su agi (Di giovedì 6 maggio 2021) AGI - Ogni anno, il 5 maggio ricorre la giornata dedicata all'importanza dell'per la prevenzioneinfezioni. Per l'edizione 2021, l'Organizzazione Mondiale della Sanità si rivolge agli operatori sanitari e alle strutture in cui lavorano affinchè possano praticare un'efficace al letto del paziente o dove vengono erogate le cure. Così in una nota l'Istituto superiore di sanità che ricorda come l'sia unaazioni più efficaci per ridurre la diffusione degli agenti patogeni ele infezioni, compreso il virus Sars-CoV-2 responsabile del-19. In particolare, è possibile ridurre il rischio di ...

