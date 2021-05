Liga, Barcellona-Atletico Madrid affidata a Lahoz: l’arbitro saltò il Clasico per infortunio (Di giovedì 6 maggio 2021) La Liga sta per entrate in un weekend potenzialmente decisivo per la lotta al vertice del campionato. Questo sabato, infatti, andrà in scena al Camp Nou il match tra Barcellona ed Atletico Madrid, valevole per la trentacinquesima giornata. Stando a quanto riportato da ‘Marca’, il big-match verrà diretto da Antonio Mateu Lahoz. Quest’ultimo era stato designato anche per il Clasico tra i blaugrana e il Real Madrid qualche settimana fa, ma ha dovuto ha dovuto rinunciare a causa di un infortunio muscolare. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 6 maggio 2021) Lasta per entrate in un weekend potenzialmente decisivo per la lotta al vertice del campionato. Questo sabato, infatti, andrà in scena al Camp Nou il match traed, valevole per la trentacinquesima giornata. Stando a quanto riportato da ‘Marca’, il big-match verrà diretto da Antonio Mateu. Quest’ultimo era stato designato anche per iltra i blaugrana e il Realqualche settimana fa, ma ha dovuto ha dovuto rinunciare a causa di unmuscolare. SportFace.

