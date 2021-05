Licata, pescatori assaltano la capitaneria di porto | video (Di giovedì 6 maggio 2021) Viene fatta una contravvenzione per pesca in area destinata a ripopolamento ittico e si scatena la rivolta. Sono decine i pescatori che hanno assaltato la capitaneria di porto di Licata per protestare contro il provvedimento giudicato eccessivo. Durante il controllo, infatti, il pescatore non solo sarebbe stato sanzionato ma sarebbe stato sottoposto anche al sequestro dell'unità e dell'attrezzatura non a norma. Il video mostra i pescatori riversarsi verso il cancello e scagliarsi contro le inferriate poste a protezione di porte e finestre. Dopo alcune ore, le pattuglie dei carabinieri sono riuscite a riportare la calma. Guarda tutti i video MIlano, scontri e molotov contro la Polizia durante manifestazione contro il Dpcm Covid Scontri violenti sono scoppiati ... Leggi su panorama (Di giovedì 6 maggio 2021) Viene fatta una contravvenzione per pesca in area destinata a ripopolamento ittico e si scatena la rivolta. Sono decine iche hanno assaltato ladidiper protestare contro il provvedimento giudicato eccessivo. Durante il controllo, infatti, il pescatore non solo sarebbe stato sanzionato ma sarebbe stato sottoposto anche al sequestro dell'unità e dell'attrezzatura non a norma. Ilmostra iriversarsi verso il cancello e scagliarsi contro le inferriate poste a protezione di porte e finestre. Dopo alcune ore, le pattuglie dei carabinieri sono riuscite a riportare la calma. Guarda tutti iMIlano, scontri e molotov contro la Polizia durante manifestazione contro il Dpcm Covid Scontri violenti sono scoppiati ...

