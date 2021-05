Libia | Musumeci | ' basta attacchi ai nostri pescatori | Governo intervenga' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 6 maggio 2021) Palermo, & mag. (Adnkronos) - "! Non ne possiamo più di queste azioni di violenza delle motovedette libiche contro imotopescherecci. Non è tollerabile che isiciliani debbano andare a lavorare nelle acque internazionali con l'incubo di finire arrestati, sequestrati o persino mitragliati, senza colpa alcuna. Ilitaliano apra finalmente un confronto serio e risolutivo con Tripoli. Non vorrei pensare che per Roma la legittima tutela di interessi economici con la Libia debba fare deisiciliani una sorta di carne da macello". Così il presidente della Regione Siciliana Nellodopo l'attacco di oggi a un motopeschereccio di Mazara del Vallo da parte di motovedette libiche.