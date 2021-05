Libia, guardia costiera apre il fuoco su navi italiane (Di giovedì 6 maggio 2021) Una motovedetta della guardia costiera libica ha aperto il fuoco contro due pescherecci italiani entrati nelle acque di Tripoli: ferito un comandante. guardia costiera libica spara su due pescherecci italiani: ferito un comandante su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 6 maggio 2021) Una motovedetta dellalibica ha aperto ilcontro due pescherecci italiani entrati nelle acque di Tripoli: ferito un comandante.libica spara su due pescherecci italiani: ferito un comandante su Notizie.it.

