Libia: figlio comandante ferito, 'non abbiamo notizie, siamo preoccupati' (Di giovedì 6 maggio 2021) Palermo, 6 mag. (Adnkronos) – "Non sappiamo niente, non abbiamo notizie. siamo preoccupati". A parlare con l'Adnkronos è Alessandro Giacalone, il figlio del comandante del peschereccio Aliseo, rimasto ferito dagli spari della Guardia costiera libica. A Mazara del Vallo sono momenti concitati in questo momento. Le notizie che arrivano sono piuttosto frammentarie. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

