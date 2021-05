Libia: figlio comandante ferito, 'momenti grande paura e preoccupazione, ringrazio governo' (Di giovedì 6 maggio 2021) Palermo, 6 mag. (Adnkronos) - "Sono stati momenti di grande paura, e di preoccupazione. Per fortuna è finita bene. Voglio ringraziare il governo e la Marina militare italiana". Lo ha detto all'Adnkronos Alessandro Giacalone, il figlio di Giuseppe Giacalone, comandante e armatore del peschereccio Aliseo, rimasto lievemente ferito dagli spari della Guardia costiera libica. "Non ho ancora sentito mio padre - dice Giacalone - Ma siamo stati davvero molto preoccupati. L'importante è che sia finita bene". Padre e figlio si sono sentiti oggi a mezzogiorno. "Non si aspettava questo attacco - dice - Quelle sono acque internazionali, e per fortuna c'era in vicinanza la nave della Marina". "Non è possibile uscire per andare a lavorare e ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) Palermo, 6 mag. (Adnkronos) - "Sono statidi, e di. Per fortuna è finita bene. Voglio ringraziare ile la Marina militare italiana". Lo ha detto all'Adnkronos Alessandro Giacalone, ildi Giuseppe Giacalone,e armatore del peschereccio Aliseo, rimasto lievementedagli spari della Guardia costiera libica. "Non ho ancora sentito mio padre - dice Giacalone - Ma siamo stati davvero molto preoccupati. L'importante è che sia finita bene". Padre esi sono sentiti oggi a mezzogiorno. "Non si aspettava questo attacco - dice - Quelle sono acque internazionali, e per fortuna c'era in vicinanza la nave della Marina". "Non è possibile uscire per andare a lavorare e ...

Advertising

TV7Benevento : Libia: figlio comandante ferito, 'momenti grande paura e preoccupazione, ringrazio governo'... - zazoomblog : Libia: figlio comandante ferito ‘non abbiamo notizie siamo preoccupati’ - #Libia: #figlio #comandante #ferito - lifestyleblogit : Libia, figlio comandante ferito: 'Non abbiamo notizie, siamo preoccupati' - - fisco24_info : Libia, figlio comandante ferito: 'Non abbiamo notizie, siamo preoccupati': 'Non sappiamo niente, non abbiamo notizi… - TV7Benevento : Libia: figlio comandante ferito, 'non abbiamo notizie, siamo preoccupati'... -

Ultime Notizie dalla rete : Libia figlio Libia, liberato il peschereccio 'Aliseo' Lo ha reso noto Alessandro Giacalone, armatore del mezzo e figlio di Giuseppe, il comandante rimasto lievemente ferito. L''Aliseo' è ora in navigazione verso le coste siciliane.

Spari della guardia costiera libica contro tre pescherecci italiani: ferito il comandante dell''Aliseo' Lo ha confermato Alessandro Giacalone, armatore del mezzo e figlio di Giuseppe, il comandante rimasto ferito lievemente. Il giovane ha avuto conferma tramite una telefonata con un cellulare ...

Libia: figlio comandante ferito, 'non abbiamo notizie, siamo preoccupati' SardiniaPost Libia: figlio comandante ferito, 'momenti grande paura e preoccupazione, ringrazio governo' Palermo, 6 mag. (Adnkronos) - "Sono stati momenti di grande paura, e di preoccupazione. Per fortuna è finita bene. Voglio ringraziare il Governo e la Marina militare italiana". Lo ha detto all'Adnkron ...

Libia: mitragliati tre pescherecci italiani, ferito un comandante La Marina libica, che controlla la Guardia costiera, ha smentito di aver sparato "contro" pescherecci italiani ma ammesso che sono stati esplosi "colpi di avvertimento in aria" per fermare imbarcazion ...

Lo ha reso noto Alessandro Giacalone, armatore del mezzo edi Giuseppe, il comandante rimasto lievemente ferito. L''Aliseo' è ora in navigazione verso le coste siciliane.Lo ha confermato Alessandro Giacalone, armatore del mezzo edi Giuseppe, il comandante rimasto ferito lievemente. Il giovane ha avuto conferma tramite una telefonata con un cellulare ...Palermo, 6 mag. (Adnkronos) - "Sono stati momenti di grande paura, e di preoccupazione. Per fortuna è finita bene. Voglio ringraziare il Governo e la Marina militare italiana". Lo ha detto all'Adnkron ...La Marina libica, che controlla la Guardia costiera, ha smentito di aver sparato "contro" pescherecci italiani ma ammesso che sono stati esplosi "colpi di avvertimento in aria" per fermare imbarcazion ...