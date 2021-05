Libia | figlio comandante ferito | “Momenti grande paura e preoccupazione | ringrazio governo”

(Di giovedì 6 maggio 2021) “Sono statidie di. Per fortuna è finita bene. Voglio ringraziare ile la Marina militare italiana”. Lo ha detto all’Adnkronos Alessandro Giacalone, ildi Giuseppe Giacalone,e armatore del peschereccio Aliseo, rimasto lievementedagli spari della Guardia costiera libica. “Non ho ancora sentito mio padre – dice Giacalone – Ma siamo stati davvero molto preoccupati. L’importante è che sia finita bene”. Padre esi sono sentiti oggi a mezzogiorno. “Non si aspettava questo attacco – dice – Quelle sono acque internazionali e per fortuna c’era in vicinanza la nave della Marina”. “Non è possibile uscire per andare a lavorare e rischiare la vita – dice – Non te lo ...

Padre e figlio si sono sentiti oggi a mezzogiorno. "Non si aspettava questo attacco - dice - Quelle sono acque internazionali e per fortuna c'era in vicinanza la nave della Marina". "Non è possibile uscire per andare a lavorare e rischiare la vita - dice - In serata, dopo l'intervento della Marina Militare italiana, il peschereccio Aliseo è in viaggio ...