LeU | Agostini | Risorse per Roma | subito contratto di servizio

ilmessaggero.it

Dichiarazione del segretario regionale del Lazio di Articolo Uno -, Riccardo"Sono vicino alle lavoratrici e ai lavoratori di Risorse per Roma. Da dicembre aspettano il rinnovo del contratto di servizio e sono a rischio stipendi e tutele per svolgere un ...Lo dichiarano, in una nota, il segretario regionale del Lazio di Articolo Uno -, Riccardoe Patrizia Berlenghini, segretario provinciale di Viterbo di Articolo Uno -RIETI - L’onda lunga delle reazioni al “multa-gate” scoppiato a Fara Sabina sconfina anche fuori dai confini comunali. La notizia degli assessori Fabio Bertini e Cristina ...NewTuscia – VITERBO – “L’acqua è un bene primario e inalienabile. Per questo siamo fortemente contrari a qualunque ipotesi di ...