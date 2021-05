Lega prosciugata | impasse drammatica Feltri durissimo | l' errore mortale di Salvini Anche Giorgia Meloni si è stupita | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 6 maggio 2021) Lanel governo per "sorvegliare" e avere garanzie sulla gestione dei fondi del Recovery Fund non convince Vittorio. Il peccato originale di Matteo? Secondo il direttore di Libero, in colmento con Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, è sicuro: "Nessuno ha capito perché se ne sia andato dal primo governo Conte, la percezione popolare era che stesse lavorando bene a riguardo del problema dell'immigrazione. Poi è uscito e sappiamo com'è andata".a L'aria che tira, "in": guarda il"Dopo un anno, chissà perché, arriva Draghi erientra nella maggioranza dove ci sono ancora quelli del Movimento 5 Stelle e in piùil Pd e qui ...