Lega Pro e LND | «Nuova Coppa Italia? Come la Superlega»

«La Nuova formula della Coppa Italia? L'ho letta ieri sull'agenzia. Mi era stato detto una settimana fa: dobbiamo parlare di Coppa Italia, ho risposto parliamone, e poi l'ho letta ieri. Il calcio è in un periodo di riforme e non si può procedere a strappi, bisogna ragionare a sistema, questo è il primo problema».

LegaProOfficial : La #SerieA esclude le squadre di #LegaPro dalla #CoppaItalia, pres. #Ghirelli: 'Espressione di una concezione elita… - enzo2122 : RT @BrunoGalvan85: Il calcio italiano si è indignato per la #Superlega ma poi esclude squadre di Lega Pro dalla Coppa Italia A-B. Stanno fa… - SpazioOlbia : RT @LegaProOfficial: Conclusa l'edizione 2021 dell'Integrity Tour: @olbiacalcio a lezione con #LegaPro e @Sportradar contro le frodi sporti… - TarallucciE : RT @marifcinter: Presidente Lega Pro: 'Non è lo schiaffo alla C, è una proposta miope. C'è in gioco un'idea di quale deve essere il calcio,… - AntonyBottigli : @Er_ninazza @MatteoPedrosi @erne1976 Mi risulta che qualche componente delle società di Lega Pro si sia già lamentato. -