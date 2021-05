Lecco | lunedì 10 aprono le prenotazioni dei vaccini per la fascia 50 - 59 anni

(Di giovedì 6 maggio 2021) ... come prenotarsi Le modalità di prenotazione delle vaccinazioni sono sempre le stesse, vale a dire: portale di Poste Italiane ( prenotazionecovid.regione.lombardia.it ), portalettere, ...

L'annunciato prossimo step nell'avanzamento del piano vaccinale sta per essere fatto. '10 maggio apriremo la prenotazione per la vaccinazione dei cittadini appartenenti alla fascia di età 50 - 59 anni': ad annuciarlo il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana in un'...E' possibile verificare l'identità dell'operatore telefonando al numero verde: 803 500 (selezionare tasto 4), attivo dalal venerdì dalle 9.00 alle 18.00 e il sabato dalle 9.00 alle 13.00. A ...