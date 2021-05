Le Parisien: “Il Psg sicuro di strappare Messi al Barcellona” (Di giovedì 6 maggio 2021) Giungono altre notizie sul fronte Messi e del suo futuro. Questa volta è il quotidiano francese Le Parisien che appare abbastanza sicuro del suo approdo al Psg questa estate. Il club parigino starebbe già pianificando la prossima stagione mettendo al centro del progetto proprio il campione argentino. Al-Khelaïfi, tra l’altro, sarebbe pronto a mettere sul piatto un biennale con opzione per il terzo a cifre astronomiche, sicuramente più di quanto potrebbe offrirgli il Barcellona attualmente. Il sogno è quello di formare un tridente composto da Messi, Neymar e Mbappé. Secondo le fonti francesei, oltre a Leo Messi, dovrebbe arrivare un terzino destro, con Emerson Royal, di proprietà dei blaugrana ma in prestito al Betis, in pole e un centrocampista. Foto: Instagram ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 6 maggio 2021) Giungono altre notizie sul frontee del suo futuro. Questa volta è il quotidiano francese Leche appare abbastanzadel suo approdo al Psg questa estate. Il club parigino starebbe già pianificando la prossima stagione mettendo al centro del progetto proprio il campione argentino. Al-Khelaïfi, tra l’altro, sarebbe pronto a mettere sul piatto un biennale con opzione per il terzo a cifre astronomiche, sicuramente più di quanto potrebbe offrirgli ilattualmente. Il sogno è quello di formare un tridente composto da, Neymar e Mbappé. Secondo le fonti francesei, oltre a Leo, dovrebbe arrivare un terzino destro, con Emerson Royal, di proprietà dei blaugrana ma in prestito al Betis, in pole e un centrocampista. Foto: Instagram ...

