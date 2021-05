Le forze dell’ordine sequestrano la Torteria di Chivasso: scoppia la rivolta dei clienti (Di giovedì 6 maggio 2021) Le forze dell’ordine hanno sequestro questa mattina (6 maggio) la Torteria di via Orti, a Chivasso. Carabinieri, polizia e vigili urbani hanno posto sotto sequestro l’attività accusata di essere diventata, nelle ultime settimane, sede di numerosi “aperitivi negazionisti” e di non aver rispettato le norme anti-covid imposte dal governo. Il sequestro – come racconta Sky Tg24 – è scattato su richiesta della procura di Ivrea. “L’intervento delle forze dell’ordine ha scatenato la reazione della titolare”.



A seguito dell'esecuzione del provvedimento e della chiusura dell'attività, il locale sarà consegnato al custode giudiziario nominato dall'autorità giudiziaria. "Vergognatevi, la gente moriva anche prima. Sveglia!". Protesta così la titolare della Torteria di ...

