Le donne sono davvero più a rischio di rare trombosi dopo il vaccino contro Covid-19? (Di giovedì 6 maggio 2021) (foto: Engine Akyurt/Unsplash)Se n’è parlato soprattutto per il vaccino Vaxzevria di AstraZeneca, ma la stessa questione è aperta pure per la formulazione targata Janssen (Johnson & Johnson): in rarissimi casi la somministrazione del vaccino è ritenuta la causa di eventi avversi di trombosi e trombocitopenia, che occasionalmente si sono rivelati anche fatali. Soprattutto sui media, ma anche dalle statistiche spicciole che collezionano le segnalazioni, il messaggio che è passato è che questi eventi riguardano prevalentemente le donne giovani, tanto che in alcuni casi si è raccontato di questo fenomeno quasi come riguardasse esclusivamente il genere femminile. Ma è veramente così? Anticipiamo subito che è difficile arrivare a una risposta conclusiva, e che anzi si tratta di un tema su cui le autorità ... Leggi su wired (Di giovedì 6 maggio 2021) (foto: Engine Akyurt/Unsplash)Se n’è parlato soprattutto per ilVaxzevria di AstraZeneca, ma la stessa questione è aperta pure per la formulazione targata Janssen (Johnson & Johnson): in rarissimi casi la somministrazione delè ritenuta la causa di eventi avversi die trombocitopenia, che occasionalmente sirivelati anche fatali. Soprattutto sui media, ma anche dalle statistiche spicciole che collezionano le segnalazioni, il messaggio che è passato è che questi eventi riguardano prevalentemente legiovani, tanto che in alcuni casi si è raccontato di questo fenomeno quasi come riguardasse esclusivamente il genere femminile. Ma è veramente così? Anticipiamo subito che è difficile arrivare a una risposta conclusiva, e che anzi si tratta di un tema su cui le autorità ...

