Lavoro, povertà, formazione. Il capo del Consiglio europeo ci spiega l’Europa sociale (Di giovedì 6 maggio 2021) Bruxelles. “Il pil è una bussola utile, ma non è l’unica. La bussola europea deve essere il benessere dei nostri cittadini”, dice al Foglio il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, alla vigilia del summit sociale che domani e sabato riunirà i capi di stato e di governo dell’Ue a Porto. L’appuntamento è stato fortemente voluto dal primo ministro portoghese, il socialista António Costa, che ha la presidenza di turno dell'Ue. L’ultimo vertice dedicato al sociale si era tenuto a Göteborg nel 2017, quando Consiglio, Commissione e Parlamento proclamarono solennemente “il pilastro europeo dei diritti sociali”. Il progetto non si è mai davvero concretizzato. Mica è facile fare l’Europa sociale, quando la competenza in questo settore è nazionale. In ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 6 maggio 2021) Bruxelles. “Il pil è una bussola utile, ma non è l’unica. La bussola europea deve essere il benessere dei nostri cittadini”, dice al Foglio il presidente del, Charles Michel, alla vigilia del summitche domani e sabato riunirà i capi di stato e di governo dell’Ue a Porto. L’appuntamento è stato fortemente voluto dal primo ministro portoghese, il socialista António Costa, che ha la presidenza di turno dell'Ue. L’ultimo vertice dedicato alsi era tenuto a Göteborg nel 2017, quando, Commissione e Parlamento proclamarono solennemente “il pilastrodei diritti sociali”. Il progetto non si è mai davvero concretizzato. Mica è facile fare, quando la competenza in questo settore è nazionale. In ...

gennaromigliore : Ricostruire il rapporto tra cittadini, amministrazioni e imprese sarà la grande sfida del prossimo Sindaco di… - Roberto_Fico : Il 30 aprile 1982 la mafia ammazzava Pio #LaTorre e Rosario #DiSalvo. Ricordare il loro sacrificio è un dovere civi… - Jariomar : RT @GenCar5: In #Colombia 21 milioni di persone in povertà o indigenza; il 10% della popolazione può permettersi un solo pasto al giorno e… - antropomemoria : RT @GenCar5: In #Colombia 21 milioni di persone in povertà o indigenza; il 10% della popolazione può permettersi un solo pasto al giorno e… - angelicapinzon8 : RT @GenCar5: In #Colombia 21 milioni di persone in povertà o indigenza; il 10% della popolazione può permettersi un solo pasto al giorno e… -

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro povertà Costruire una nuova stagione economico - sociale La crescita della povertà va affrontata con politiche di sviluppo e strategie legate a riforme necessarie per il Paese: vanno riformati il lavoro, lo stato sociale, il sistema fiscale. Occorre ...

APPROVATO IL BILANCIO DI PREVISIONE 2021. L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE STRATEGICO PER RIPRESA E AZIONI EMERGENZIALI Un lavoro importante per veder decollare nuovamente la nostra economia, a partire dai nostri tre ... La prima azione messa in campo nel 2017 è stata l'istituzione del Fondo Nuove Povertà grazie alla ...

Lavoro, povertà, formazione. Il capo del Consiglio europeo ci spiega l’Europa sociale Il Foglio La crescita dellava affrontata con politiche di sviluppo e strategie legate a riforme necessarie per il Paese: vanno riformati il, lo stato sociale, il sistema fiscale. Occorre ...Unimportante per veder decollare nuovamente la nostra economia, a partire dai nostri tre ... La prima azione messa in campo nel 2017 è stata l'istituzione del Fondo Nuovegrazie alla ...