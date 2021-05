Lautaro Martinez svela | “Sono stato molto vicino al Barcellona | ne parlai anche con Messi”

Advertising

OptaPaolo : 34 - Gli unici giocatori dell’Inter scesi in campo in tutte le prime 34 giornate di questa Serie A sono Handanovic… - beatone__ : RT @internewsit: Lautaro Martinez: «Inter la migliore, Scudetto gioia indescrivibile» - - beatone__ : RT @BombeDiVlad: ????Il retroscena di #LautaroMartinez: “Sono stato vicino al #Barcellona ma restare all’#Inter scelta giusta” ??Le parole de… - BombeDiVlad : ????Il retroscena di #LautaroMartinez: “Sono stato vicino al #Barcellona ma restare all’#Inter scelta giusta” ??Le pa… - GoalItalia : 'Sono stato vicino al Barcellona' ?????? Il retroscena di Lautaro Martinez ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Lautaro Martinez

Anchesi è concesso ai microfoni di Espn Argentina, parlando di ciò che poteva essere ma non è stato: "Sono stato davvero vicino al Barcellona - ha detto l'attaccante - , ne avevo ...La doppietta di, il gol di Danilo D'Ambrosio e un'altra doppietta di Romelu Lukaku sigillarono una serata memorabile per l'Inter a Dusseldorf, magari possibile fonte di ispirazione ...Intervistato in esclusiva da ESPN Argentina, l'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez ha ammesso di essere stato molto vicino dal vestire la casacca blaugrana. "Sono stato davvero vicino al Barcellona ...Rivelazioni inaspettate quelle di Lautaro Martinez affidate all'intervista rilasciata sui canali di ESPN. Il centravanti argentino, infatti, ha ammesso di essere stato ad un passo dal trasferimento al ...