Laurel Hubbard | la prima transgender qualificata alle Olimpiadi La vedremo a Tokyo

(Di giovedì 6 maggio 2021) Il suo nome è, ha 43 anni, è una sollevatrice di pesi, ed è neozelandese. Ma soprattutto: è laatletaa competere ai Giochi Olimpici. Vero è che ancora non c’è l’ufficializzazione della sua squadra, ma è arrivato il via libera da parte della federazione internazionale. C’è da dirlo: è una notizia che divide. Anche perchéha già partecipato ad alcune competizioni internazionali, e ha gareggiato nella categoria uomini. Ora però potrebbe realizzare il suo sogno, scontrandosi contro le donne. Lei che, da 13 anni, ha iniziato il percorso per diventare una donna (si chiamava Gavin) e che ora ha livelli di testosterone inferiori a quelli richiesti dal Comitato Olimpico Internazionale. Ed è per questo (il testosterone è l’ormone che appartiene alla ...

Dieci 'nanomoli' di testosterone per ogni litro di sangue. E' questo la soglia dei diritti sportivi per tutti i transgender del mondo, eli sta rispettando, aprendo la strada a una piccola rivoluzione alle Olimpiadi, oltre che alle inevitabili divisioni del mondo dello sport. Anche i transgender potranno partecipare alle ...Il via libera della Federazione Internazionale è già arrivato, adesso manca solo la convocazione da parte della sua nazionale per far sì chediventi la prima atleta transgender a partecipare ai Giochi Olimpici . La sollevatrice di pesi neozelandese ha cambiato sesso 13 anni fa, diventando una donna a tutti gli effetti ...Il via libera della Federazione Internazionale è già arrivato, adesso manca solo la convocazione da parte della sua nazionale per far sì che Laurel Hubbard diventi la prima atleta transgender a partec ...Laurel Hubbard, sollevatrice di pesi neozelandese, potrebbe diventare la prima atleta transgender a prendere parte ai Giochi Olimpici ...