L’ascesa della lady di ferro di Madrid che ha stravinto le elezioni tenendo aperti i ristoranti (Di giovedì 6 maggio 2021) Da sostanziale sconosciuta a possibile lady di ferro di Spagna nel giro di due anni. L’entità della vittoria di Isabel Díaz Ayuso ha colto molti di sorpresa in Spagna e Madrid, dove l’entusiasmo di diverse categorie per il suo rifiuto di chiudere ristoranti e negozi nella capitale, epicentro della pandemia nel paese, ha portato il Partito popolare a ottenere più seggi nell’assemblea di Madrid dei tre partiti di sinistra messi insieme. Prima di essere stata scelta inaspettatamente come candidata del Partito popolare nel 2019, la 42enne Ayuso era una personalità marginale della politica spagnola, salita alla ribalta con un video diventato virale in cui difendeva l’alleanza con il partito di estrema destra Vox. Nei mesi precedenti le ... Leggi su tpi (Di giovedì 6 maggio 2021) Da sostanziale sconosciuta a possibiledidi Spagna nel giro di due anni. L’entitàvittoria di Isabel Díaz Ayuso ha colto molti di sorpresa in Spagna e, dove l’entusiasmo di diverse categorie per il suo rifiuto di chiuderee negozi nella capitale, epicentropandemia nel paese, ha portato il Partito popolare a ottenere più seggi nell’assemblea didei tre partiti di sinistra messi insieme. Prima di essere stata scelta inaspettatamente come candidata del Partito popolare nel 2019, la 42enne Ayuso era una personalità marginalepolitica spagnola, salita alla ribalta con un video diventato virale in cui difendeva l’alleanza con il partito di estrema destra Vox. Nei mesi precedenti le ...

