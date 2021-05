L’Arsenal non sfonda, è 0-0 con il Villarreal. Emery guadagna l’ennesima finale di Europa League (Di giovedì 6 maggio 2021) Il Villarreal si prende la rivincita contro L’Arsenal che l’aveva eliminato nella semifinale di Champions League del 2006. Stavolta il sottomarino giallo passa, gli basta uno 0-0 all’Emirates di Londra, sfruttando il 2-1 ottenuto al Madrigal all’andata. Villarreal che spezza l’egemonia inglese, con la possibilità di portare quattro finaliste nelle due competizioni europee. Emery si prende la sua rivincita contro il suo passato, confermando che l’Europa League è casa sua. Foto: Twitter Premier L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 6 maggio 2021) Ilsi prende la rivincita controche l’aveva eliminato nella semidi Championsdel 2006. Stavolta il sottomarino giallo passa, gli basta uno 0-0 all’Emirates di Londra, sfruttando il 2-1 ottenuto al Madrigal all’andata.che spezza l’egemonia inglese, con la possibilità di portare quattro finaliste nelle due competizioni europee.si prende la sua rivincita contro il suo passato, confermando che l’è casa sua. Foto: Twitter Premier L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

