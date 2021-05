L' arcivescovo di Milano in ospedale per ringraziare gli ' ' angeli del coronavirus' '

Advertising

gerard_kieffer : RT @chiesadimilano: Oggi alle 16.30, all’Università degli Studi di Milano, scambio teologico-spirituale tra l’Arcivescovo #Delpini e il Rab… - MariagladysVc : RT @chiesadimilano: Oggi alle 16.30, all’Università degli Studi di Milano, scambio teologico-spirituale tra l’Arcivescovo #Delpini e il Rab… - chiesadimilano : Oggi alle 16.30, all’Università degli Studi di Milano, scambio teologico-spirituale tra l’Arcivescovo #Delpini e il… - stefanoruggier4 : RT @MosaicoCEM: Due incontri tra Rabbinato di Milano e Università degli studi di Milano: il 6 maggio l'Arcivescovo di Milano Mario Delpini… - castelPao : Due incontri tra Rabbinato di Milano e Università degli studi di Milano: il 6 maggio l'Arcivescovo di Milano Mario… -

Ultime Notizie dalla rete : arcivescovo Milano

IL GIORNO

Merate (Lecco) 6 maggio 2021 " Monsignopr Delpini in ospedale a Merate per ringraziare gli "angeli delcoronavirus". Quest'oggi l'dimonsignor Mario Delpini nella cappella del San Leopoldo Mandic ha incontrato gli operatori sanitari e gli altri dipendenti dell'ospedale di Merate. E' stato accolto dal ...L'Mario Delpini fa visita ai lavoratori dell'ospedale di Merate Celebrata la messa nella cappella dell'ospedale MERATE - Questa mattina, giovedì, l'di, Mario Delpini , ha fatto tappa all'ospedale di Mandic di Merate per incontrare gli operatori sanitari che operano nel presidio. Ad accoglierlo c'era il direttore generale dell'...Merate (Lecco) 6 maggio 2021 – Monsignopr Delpini in ospedale a Merate per ringraziare gli “angeli delcoronavirus”. Quest'oggi l'arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini nella cappella del San Le ...Tra le testimonianze al centro dell’appuntamento mensile curato dalla sezione lombarda sull'emittente radiofonica (ore 18.15), quella di don Marco Pozza, parroco del carcere Due Palazzi di Padova ...