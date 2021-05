L’alternativa del centrodestra al ddl Zan ha avuto vita breve (Di giovedì 6 maggio 2021) Diritti lgbt+ (La presse)La controproposta del centrodestra al disegno di legge Zan per il contrasto all’omolesbobitransfobia, alla misoginia e all’abilismo non passa. Con 12 voti a favore e 9 contro, la Commissione giustizia al Senato, dove è in discussione il ddl già approvato alla Camera, ha deciso che esaminerà solo la proposta firmata dal deputato del Partito democratico Alessandro Zan per riconoscere come reati le discriminazioni contro la comunità lgbt+, le donne e le persone con disabilità. Tuttavia, i membri della commissione hanno stabilito, con 12 voti a favore e 9 contrari, che terranno in considerazione esclusivamente il testo approvato alla Camera lo scorso 4 novembre, rifiutando del tutto la proposta del centrodestra, approdata nelle ultime ore sui banchi ... Leggi su wired (Di giovedì 6 maggio 2021) Diritti lgbt+ (La presse)La controproposta delal disegno di legge Zan per il contrasto all’omolesbobitransfobia, alla misoginia e all’abilismo non passa. Con 12 voti a favore e 9 contro, la Commissione giustizia al Senato, dove è in discussione il ddl già approvato alla Camera, ha deciso che esaminerà solo la proposta firmata dal deputato del Partito democratico Alessandro Zan per riconoscere come reati le discriminazioni contro la comunità lgbt+, le donne e le persone con disabilità. Tuttavia, i membri della commissione hanno stabilito, con 12 voti a favore e 9 contrari, che terranno in considerazione esclusivamente il testo approvato alla Camera lo scorso 4 novembre, rifiutando del tutto la proposta del, approdata nelle ultime ore sui banchi ...

