La villa di Christian De Sica a Capri è immensa e favolosa. Il valore è astronomico. Ecco quanto vale e alcune foto (Di giovedì 6 maggio 2021) L’attore Christian De Sica e la moglie Silvia Verdone, sorella del regista Carlo Verdone, possiedono dal 1996 una meravigliosa villa a Capri che ora, però, hanno deciso di mettere in vendita. La villa di Capri di Christian De Sica La gestione della vendita è stata affidata alla fiorentina Lionard Luxury Real Estate, un’agenzia specializzata nella compravendita di immobili di enorme valore. Al momento, la trattativa è riservata, ma non è difficile immaginare il costo di questa meravigliosa residenza immersa nella natura, soprattutto se si considera che a Capri il costo degli immobili tocca e supera i 9mila euro al metro quadrato. La villa di Christian De ... Leggi su viaggiarealverde (Di giovedì 6 maggio 2021) L’attoreDee la moglie Silvia Verdone, sorella del regista Carlo Verdone, possiedono dal 1996 una meravigliosache ora, però, hanno deciso di mettere in vendita. LadidiDeLa gestione della vendita è stata affidata alla fiorentina Lionard Luxury Real Estate, un’agenzia specializzata nella compravendita di immobili di enorme. Al momento, la trattativa è riservata, ma non è difficile immaginare il costo di questa meravigliosa residenza immersa nella natura, soprattutto se si considera che ail costo degli immobili tocca e supera i 9mila euro al metro quadrato. LadiDe ...

Advertising

Casapuntoit : Tra i cinque contenuti troviamo la #villa di Christian De Sica e la villa “opera d’arte” di Luigi Angelucci in vend… - positanonews : #Copertina #Cronaca #Curiosità Capri, Christian De Sica mette in vendita la sua splendida villa - GaetanoMatarese : In vendita la villa di Christian De Sica a Capri - Marche_Notizie : E’ in vendita la villa di Christian De Sica di Capri | Video - LiguriaNotizie : E’ in vendita la villa di Christian De Sica di Capri | Video -