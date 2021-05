La vera storia del razzo cinese fuori controllo che “rischia di cadere in Italia” (Di giovedì 6 maggio 2021) Ancora non si sa nulla, ma alcuni siti di “informazione” (le virgolette sono d’obbligo) hanno già fomentato i social con dettagli che, nella realtà delle cose, ancora non sono prevedibili. La storia del razzo cinese fuori controllo e in caduta libera verso il pianeta Terra ha generato una fobia – condivisibile, ma non in termini fattuali – per quel che potrebbe accadere tra qualche giorno. Giornali e social, senza alcun riscontro concreto, hanno già individuato la zona dell’impatto: Roma Sud. Ma siamo sicuri sia un’indicazione giusta e verificata? Al momento la risposta è negativa. LEGGI ANCHE > L’immagine dello striscione «Ciontoli ti aspettiamo – i detenuti» è un fotomontaggio Partiamo dai fatti concreti, ovvero dalla descrizione dei fatti. Il razzo ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 6 maggio 2021) Ancora non si sa nulla, ma alcuni siti di “informazione” (le virgolette sono d’obbligo) hanno già fomentato i social con dettagli che, nella realtà delle cose, ancora non sono prevedibili. Ladele in caduta libera verso il pianeta Terra ha generato una fobia – condivisibile, ma non in termini fattuali – per quel che potrebbe actra qualche giorno. Giornali e social, senza alcun riscontro concreto, hanno già individuato la zona dell’impatto: Roma Sud. Ma siamo sicuri sia un’indicazione giusta e verificata? Al momento la risposta è negativa. LEGGI ANCHE > L’immagine dello striscione «Ciontoli ti aspettiamo – i detenuti» è un fotomontaggio Partiamo dai fatti concreti, ovvero dalla descrizione dei fatti. Il...

Advertising

_triplo : @DKron_ Poi ho ripiegato su western, ne ho guardati due carini Blackthorn: la 'vera' storia di Butch Cassidy Th… - Cassiopea_Pa : @donofniko Fa bene.. è stato tirato in mezzo a una storia non vera... mica è stato lui ad andare in una trasmission… - marcosimoni_ : @lasoncini @maurizio_crippa Vero. Io ormai quando leggo qualcuno indignato di base penso la storia non sia vera - giornalettismo : Sui social, anche 'grazie' ad alcuni quotidiani, si sta diffondendo il panico attorno alla vicenda del #razzocinese… - FootballAndDre1 : Storia vera: A:' Dottò, il 25 aprile ho festeggiato la liberazione' B:' Si, il 25 aprile, la liberazione..' A:' No,… -

Ultime Notizie dalla rete : vera storia Hazard ride dopo l'eliminazione del Real. Bufera in Spagna ... saranno i Blues a sfidare il City di Guardiola in una gara tutta inglese (terza volta nella storia ... Un atteggiamento che non è affatto piaciuto ai tifosi e che ha causato una vera e propria bufera in ...

I migliori videogiochi gratis: come districarsi in un mercato così grande? Dalla fine degli anni '90 in poi la storia ha costruito un mercato videoludico con un'offerta ... Il primo è una vera e propria sorpresa di Respawn Entertainment , che dopo la debacle del clamoroso ...

Centurioni assediano le elementari La storia? Più bella se diventa vera LA NAZIONE Premio Michelin chef donna 2021, vince Isa Mazzocchi: «Ragazze non arrendetevi mai» «La mia storia è la dimostrazione del fatto che bisogna resistere ... A fianco di papà e mamma comincia a cucinare qualche piatto in quella che finalmente è una vera cucina professionale. Al suo ...

Real, Hazard ride dopo l'uscita dalla Champions: l'ira dei tifosi Oltre al belga, supporters infuriati anche con Marcelo per un like alla moglie di Thiago Silva che festeggiava la finale conquistata dal Chelsea ...

... saranno i Blues a sfidare il City di Guardiola in una gara tutta inglese (terza volta nella... Un atteggiamento che non è affatto piaciuto ai tifosi e che ha causato unae propria bufera in ...Dalla fine degli anni '90 in poi laha costruito un mercato videoludico con un'offerta ... Il primo è unae propria sorpresa di Respawn Entertainment , che dopo la debacle del clamoroso ...«La mia storia è la dimostrazione del fatto che bisogna resistere ... A fianco di papà e mamma comincia a cucinare qualche piatto in quella che finalmente è una vera cucina professionale. Al suo ...Oltre al belga, supporters infuriati anche con Marcelo per un like alla moglie di Thiago Silva che festeggiava la finale conquistata dal Chelsea ...