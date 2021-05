La vendetta di Thomas Tuchel: elimina il suo passato e sogna lo sgambetto al Manchester City [FOTO] (Di giovedì 6 maggio 2021) Thomas Tuchel inizia a togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Il Chelsea ha realizzato una vera e propria impresa, in semifinale di Champions League ha eliminato una squadra molto forte come il Real Madrid e ha staccato il pass per l’ultimo atto. I Blues sono la vera sorpresa della competizione, dopo il pareggio dell’andata (1-1) si sono confermati anche al ritorno, la partita non è stata quasi mai in discussione. Gli inglesi hanno meritato la vittoria, 2-0 il risultato finale con le reti di Werner e Mount. Le uniche occasioni dei Blancos si sono verificate nel primo tempo con singole giocate di Benzema. La vendetta di Tuchel I meriti principali dell’impresa del Chelsea sono da attribuire a Tuchel. In Premier League occupa la quarta posizione e anche il terzo posto occupato ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 6 maggio 2021)inizia a togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Il Chelsea ha realizzato una vera e propria impresa, in semifinale di Champions League hato una squadra molto forte come il Real Madrid e ha staccato il pass per l’ultimo atto. I Blues sono la vera sorpresa della competizione, dopo il pareggio dell’andata (1-1) si sono confermati anche al ritorno, la partita non è stata quasi mai in discussione. Gli inglesi hanno meritato la vittoria, 2-0 il risultato finale con le reti di Werner e Mount. Le uniche occasioni dei Blancos si sono verificate nel primo tempo con singole giocate di Benzema. LadiI meriti principali dell’impresa del Chelsea sono da attribuire a. In Premier League occupa la quarta posizione e anche il terzo posto occupato ...

Advertising

tocuia : Timo Werner e Mason Mount eliminano il Real Madrid, inconsistente e mai in partita. Il perfetto Chelsea di Thomas T… - bohnonrompete : l’altro giorno ho sognato che Shawn Mendes e i Må facevano una canzone insieme ma Shawn si innamorava di Vic (come… - tmhtlsupremacy : l’altro giorno ho sognato che Shawn e i Måneskin facevano una canzone insieme ma Shawn si innamorava di Vic (come b… - Gio_Dusi : RT @GoalItalia: 'Non conosco questo giocatore' Quando Diego Maradona non sapeva chi fosse Thomas Müller ?? [@Gio_Dusi] - pingioriroberto : RT @GoalItalia: 'Non conosco questo giocatore' Quando Diego Maradona non sapeva chi fosse Thomas Müller ?? [@Gio_Dusi] -

Ultime Notizie dalla rete : vendetta Thomas 'Godzilla Vs. Kong' da oggi in esclusiva digitale ... 'Kong: Skull Island'), da una storia di Terry Rossio ('Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar')... Il film è stato prodotto da Mary Parent, Alex Garcia, Eric McLeod, Jon Jashni, Thomas Tull e Brian ...

Godzilla vs. Kong: vi presentiamo i due sfidanti ... "Kong: Skull Island"), da una storia di Terry Rossio ("Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar")... Il film è stato prodotto da Mary Parent, Alex Garcia, Eric McLeod, Jon Jashni, Thomas Tull e Brian ...

Thomas Tuchel, la vendetta al Psg ed il sogno Champions CalcioWeb La vendetta di Thomas Tuchel: elimina il suo passato e sogna lo sgambetto al Manchester City [FOTO] Thomas Tuchel inizia a togliersi qualche sassolino dalla scarpa ... Le uniche occasioni dei Blancos si sono verificate nel primo tempo con singole giocate di Benzema. La vendetta di Tuchel I meriti ...

La finale di Champions conquistata dal Chelsea piace all’Uefa che prepara la sua vendetta Chelsea e Manchester City è di sicuro la finale più gradita all’Uefa. In Europa il ritmo e la velocità elevata rendono il nostro catenaccio un sistema che funziona bene solo da noi. Ma ogni tanto il c ...

... 'Kong: Skull Island'), da una storia di Terry Rossio ('Pirati dei Caraibi: Ladi Salazar')... Il film è stato prodotto da Mary Parent, Alex Garcia, Eric McLeod, Jon Jashni,Tull e Brian ...... "Kong: Skull Island"), da una storia di Terry Rossio ("Pirati dei Caraibi: Ladi Salazar")... Il film è stato prodotto da Mary Parent, Alex Garcia, Eric McLeod, Jon Jashni,Tull e Brian ...Thomas Tuchel inizia a togliersi qualche sassolino dalla scarpa ... Le uniche occasioni dei Blancos si sono verificate nel primo tempo con singole giocate di Benzema. La vendetta di Tuchel I meriti ...Chelsea e Manchester City è di sicuro la finale più gradita all’Uefa. In Europa il ritmo e la velocità elevata rendono il nostro catenaccio un sistema che funziona bene solo da noi. Ma ogni tanto il c ...