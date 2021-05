La svolta di Biden sul vaccino libero è in salita (Di giovedì 6 maggio 2021) La svolta “è storica”, l’Oms esulta e l’Unione Europea si dice pronta al dialogo. Con la sospensione dei brevetti e degli altri diritti di proprietà intellettuale, molti Paesi del mondo, con competenze e tecnologia per produrre localmente vaccini contro il Covid-19, potrebbero aumentare la produzione e rendere così più rapida la loro somministrazione. “Il Paese capitalista per eccellenza ha dato uno schiaffo all’Europa tremebonda su questo fronte - si infervora lo scienziato Silvio Garattini, fondatore dell’Istituto “Mario Negri” - Non è mai troppo tardi, ma si poteva fare prima, già a ottobre quando si sapeva che i vaccini sarebbero stati disponibili. La sospensione temporanea del brevetto per i vaccini è una necessità perché chi sviluppa il vaccino non è in grado poi di produrne i miliardi di dosi necessari a vaccinare tutto il mondo”. Piuttosto ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 6 maggio 2021) La“è storica”, l’Oms esulta e l’Unione Europea si dice pronta al dialogo. Con la sospensione dei brevetti e degli altri diritti di proprietà intellettuale, molti Paesi del mondo, con competenze e tecnologia per produrre localmente vaccini contro il Covid-19, potrebbero aumentare la produzione e rendere così più rapida la loro somministrazione. “Il Paese capitalista per eccellenza ha dato uno schiaffo all’Europa tremebonda su questo fronte - si infervora lo scienziato Silvio Garattini, fondatore dell’Istituto “Mario Negri” - Non è mai troppo tardi, ma si poteva fare prima, già a ottobre quando si sapeva che i vaccini sarebbero stati disponibili. La sospensione temporanea del brevetto per i vaccini è una necessità perché chi sviluppa ilnon è in grado poi di produrne i miliardi di dosi necessari a vaccinare tutto il mondo”. Piuttosto ...

