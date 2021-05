La Superlega: “l’Uefa non può escludere le squadre dalla Champions League” (Di giovedì 6 maggio 2021) Continuano ad arrivare tantissime reazioni sulla Superlega, la notizia del rischio esclusione dalle coppe europee per le prossime due stagioni di Juventus, Milan, Real Madrid e Barcellona ha scatenato tantissime reazioni. Il progetto è naufragato dopo il dietrofront delle squadre inglesi mentre i due club italiani e quelli spagnoli non hanno fatto un passo indietro. “Non c’è possibilità di esclusione dei club dalle competizioni europee, c’è un ordine del tribunale di Madrid che lo impedisce chiaramente”. E’ quanto riportato da fonti interne alla Superlega all’Ansa, le squadre coinvolte non possono rischiare l’esclusione dalle coppe: “Le persone nei comitati disciplinari Uefa sono giudici e avvocati che sarebbero soggetti a sanzioni severe, responsabilità civile e forse anche responsabilità penale se ignorassero un ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 6 maggio 2021) Continuano ad arrivare tantissime reazioni sulla, la notizia del rischio esclusione dalle coppe europee per le prossime due stagioni di Juventus, Milan, Real Madrid e Barcellona ha scatenato tantissime reazioni. Il progetto è naufragato dopo il dietrofront delleinglesi mentre i due club italiani e quelli spagnoli non hanno fatto un passo indietro. “Non c’è possibilità di esclusione dei club dalle competizioni europee, c’è un ordine del tribunale di Madrid che lo impedisce chiaramente”. E’ quanto riportato da fonti interne allaall’Ansa, lecoinvolte non possono rischiare l’esclusione dalle coppe: “Le persone nei comitati disciplinari Uefa sono giudici e avvocati che sarebbero soggetti a sanzioni severe, responsabilità civile e forse anche responsabilità penale se ignorassero un ...

