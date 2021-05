La sinistra antimafia a Santoro. "Il tuo libro? Solo depistaggio" (Di giovedì 6 maggio 2021) Da "Michele chi?" a "Michele perché?". La sinistra antimafia non si dà pace per il libro-intervista di Michele Santoro Nient'altro che la verità al pentito di mafia Maurizio Avola sulla morte di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino Leggi su ilgiornale (Di giovedì 6 maggio 2021) Da "Michele chi?" a "Michele perché?". Lanon si dà pace per il-intervista di MicheleNient'altro che la verità al pentito di mafia Maurizio Avola sulla morte di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino

Advertising

zazoomblog : La sinistra antimafia a Santoro. Il tuo libro? Solo depistaggio - #sinistra #antimafia #Santoro. #libro? - RobertoZucchi11 : ‘MICHELE PERCHÉ?’- LA SINISTRA ANTIMAFIA NON SI DÀ PACE PER IL LIBRO-INTERVISTA DI SANTORO AL - teresa3345 : RT @_DAGOSPIA_: ‘MICHELE PERCHÉ?’- LA SINISTRA ANTIMAFIA NON SI DÀ PACE PER IL LIBRO-INTERVISTA DI SANTORO AL - Leonard33968045 : RT @_DAGOSPIA_: ‘MICHELE PERCHÉ?’- LA SINISTRA ANTIMAFIA NON SI DÀ PACE PER IL LIBRO-INTERVISTA DI SANTORO AL - _DAGOSPIA_ : ‘MICHELE PERCHÉ?’- LA SINISTRA ANTIMAFIA NON SI DÀ PACE PER IL LIBRO-INTERVISTA DI SANTORO AL… -