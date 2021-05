La scomparsa di Nick Kamen ci ha fatto ricordare la nostra adolescenza negli anni ’80

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 6 maggio 2021) La notizia della morte diha aperto la porta del passato buttando fuori, da quello sgabuzzino in cui è rinchiusa laOttanta, ricordi sopiti e sicuramente differenti da quelli degli adolescenti di qualsiasi altro decennio. GliOttanta possono essere perfettamente sintetizzati e rappresentati dalla parola “estetica“: immagini patinate, edonismo reaganiano, diffuso benessere e aspettative per il futuro. Allora come adesso si sognava di diventare presto grandi e si idolatravano figure di pop star sia maschili che femminili, con la differenza che si doveva attendere con pazienza una settimana o un mese per leggere qualche notizia, per trovare un poster o per scovare le ultime novità sulle riviste di musica da cui ritagliare foto da attaccare sui ...