La Roma all' Olimpico piega il Manchester United per 3-2 e si congeda dall' Europa League

(Di giovedì 6 maggio 2021) Non bastano volontà e cuore, tenacia e coraggio. Ma servono ad uscire dal campo con orgoglio e dignità e una grossa dose di rimpianti. al penultimo ostacolo con amarezza e rabbia ripensando a quel secondo tempo 'autolesionista' offerto all'Old Trafford che ha di fatto segnato il match di ritorno. Troppo astuti e per alcuni tratti anche fortunati i Red Devils per ribaltare l'impossibile dopo il 6-2 dell'andata. Eppure, dopo aver gettato ad inizio gara occasioni che avrebbero indirizzato subito il match verso i canali del miracolo, nella ripresa lacon una reazione tutta di carattere arricchita da tre reti, si è riscattata con onore, riuscendo anche per alcuni minuti a riaccendere una luce di speranza, seppur effimera. De Gea è stato autore di straordinarie quanto fortunose parate, una addirittura con il tacco con il pallone che ha danzato sulla porta, al resto ...

Se'andata non avesse sbracato chissà…- Manchester United 3 - 2 De Gea 8 : Straordinario. Si scalda subito su Mancini e Karsdorp e si supera su Pellegrini e Mkhitaryan a fine primo ...Laesce in semifinale, con tanti rimpianti per gli errori dell'Old Trafford e tante occasioni sprecate'Olimpico. Al termine del match Bryan Cristante è intervenuto ai microfoni delle ...La Roma non scala l'Everest ma mostra un'importante reazione d'orgoglio e supera 3-2 il Manchester United nella semifinale di ritorno all'Olimpico. Il 6-2 dell'Old Trafford era dato per irrimediabile, ...L'era della Serie A protagonista in Europa è passata da tempo: i club italiani non hanno mai sofferto così tanto nella storia del calcio continentale.