La regina Elisabetta e gli auguri al piccolo Archie con appuntamento su Zoom

(Di giovedì 6 maggio 2021) «I migliori auguri ad Archie Mountbatten-Windsor per un felice secondo compleanno». Da Buckingham Palace arriva puntuale il tenero messaggio della regina Elisabetta per festeggiare il bisnipote: Sua Maestà, attraverso i profili social della royal family, ha pubblicato la frase insieme all’emoji di un palloncino rosso e ad una foto storica dei Sussex riuniti, poche ore dopo la nascita del bambino.

