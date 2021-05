La Puglia si prepara a tornare zona gialla Valle d'Aosta verso l'arancione (Di giovedì 6 maggio 2021) Determinante, per la decisione del ministro della Sanità, sarà il bollettino regionale odierno. Il rapporto positività-tamponi è ancora doppio, se non talvolta triplo, rispetto alla media nazionale ma gli indicatori, in linea generale, fanno prospettare per la Puglia il ritorno in area gialla. Valle d’Aosta da rossa ad arancione mentre oscilla fra arancione e giallo, sempre secondo le stime di queste ore, la Sardegna. L'articolo La Puglia si prepara a tornare zona gialla <small class="subtitle">Valle d'Aosta verso l'arancione</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di giovedì 6 maggio 2021) Determinante, per la decisione del ministro della Sanità, sarà il bollettino regionale odierno. Il rapporto positività-tamponi è ancora doppio, se non talvolta triplo, rispetto alla media nazionale ma gli indicatori, in linea generale, fanno prospettare per lail ritorno in aread’da rossa admentre oscilla frae giallo, sempre secondo le stime di queste ore, la Sardegna. L'articolo Lasi d'l' proviene da Noi Notizie..

