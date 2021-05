La Puglia dà il via libera per legge alle visite dei familiari ai pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva: è la prima Regione a farlo (Di giovedì 6 maggio 2021) In Puglia ora è consentito per legge entrare nel reparto di terapia intensiva per poter essere vicino ad un parente ricoverato in condizioni critiche per Covid. Nessuna discrezionalità, nessuna possibilità dipendente da questa o quella struttura. Si può perché lo prevede la legge che il Consiglio regionale ha approvato, all’unanimità, martedì. L’iter ha saltato tutti gli steccati della burocrazia: venerdì 30 aprile la proposta è approdata nella commissione competente, quattro giorni dopo è stata licenziata dall’Aula. “È un segno di civiltà e umanità”, si è detto. Ma l’approdo in commissione non è stato esente da ostacoli: il proponente della legge, Antonio Tutolo, aveva protestato più volte per sollecitare la discussione del suo testo. Il giorno di Pasquetta lo aveva ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) Inora è consentito perentrare nel reparto diper poter essere vicino ad un parente ricoverato in condizioni critiche per. Nessuna discrezionalità, nessuna possibilità dipendente da questa o quella struttura. Si può perché lo prevede lache il Consiglio regionale ha approvato, all’unanimità, martedì. L’iter ha saltato tutti gli steccati della burocrazia: venerdì 30 aprile la proposta è approdata nella commissione competente, quattro giorni dopo è stata licenziata dall’Aula. “È un segno di civiltà e umanità”, si è detto. Ma l’approdo in commissione non è stato esente da ostacoli: il proponente della, Antonio Tutolo, aveva protestato più volte per sollecitare la discussione del suo testo. Il giorno di Pasquetta lo aveva ...

