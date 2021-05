La Provincia di Salerno adotta il nuovo regolamento Canone Unico (Di giovedì 6 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – La Legge 160/2019 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2021 il Canone Unico, che sostituisce tutte le imposte e canoni precedentemente previsti, quali ad esempio la TOSAP, la COSAP, l’ICP etc. La natura del Canone Unico è patrimoniale e si basa sull’occupazione del suolo pubblico o diffusione di messaggi pubblicitari. “La Provincia di Salerno – dichiara il Presidente Michele Strianese – ha quindi disciplinato l’introduzione del Canone Unico volgendo particolare attenzione al contesto attuale di crisi pandemica che inevitabilmente ha inciso sullo sviluppo economico e generato difficoltà in settori strategici come il turismo, il commercio, l’artigianato e, più in generale, sulle famiglie e sulle ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 6 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– La Legge 160/2019 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2021 il, che sostituisce tutte le imposte e canoni precedentemente previsti, quali ad esempio la TOSAP, la COSAP, l’ICP etc. La natura delè patrimoniale e si basa sull’occupazione del suolo pubblico o diffusione di messaggi pubblicitari. “Ladi– dichiara il Presidente Michele Strianese – ha quindi disciplinato l’introduzione delvolgendo particolare attenzione al contesto attuale di crisi pandemica che inevitabilmente ha inciso sullo sviluppo economico e generato difficoltà in settori strategici come il turismo, il commercio, l’artigianato e, più in generale, sulle famiglie e sulle ...

Advertising

anteprima24 : ** La Provincia di #Salerno adotta il nuovo regolamento Canone Unico ** - anteprima24 : ** Al via i lavori della Cittadella scolastica di Sarno, sopralluogo di #Strianese ** - CSVSalerno : CSV Salerno, attivi tre servizi comunicativi per le organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione soc… - nasoblu5 : @StefanoSamma7 @Ruffino_Lorenzo ma dove ? in provincia di Salerno arrivano pochissimi vaccini e stanno ancora vacc… - Napoliflash24 : Al via le vaccinazioni per gli operatori turistici della provincia di Salerno - -

Ultime Notizie dalla rete : Provincia Salerno Domani al ProfAgri gli studenti di 4 Istituti Superiori presentano il progetto Scuola di Comunità Antiracket Antiusura - Salerno APS, le società Zero srl e Storie di Pane oltre a cinque istituti di scuola superiore della Provincia di Salerno: l'IIS Ferrari (Battipaglia), il ProfAgri (con le sedi ...

Sarno, sopralluogo sul cantiere dei lavori della Cittadella Scolastica Sopralluogo questa mattina del Sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora, e del Presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese, sul cantiere dei lavori della Cittadella Scolastica, con i responsabili della ditta e i responsabili della Provincia. Dopo vent'anni, sono partiti finalmente ...

Terremoto in Campania: scossa avvertita anche in provincia di Salerno SalernoToday Al via i lavori della Cittadella scolastica di Sarno, sopralluogo di Strianese La Provincia di Salerno inizia i lavori alla Cittadella scolastica di Sarno. Stamattina il sopralluogo del Presidente Michele Strianese insieme al Sindaco di Sarno Giuseppe Canfora sul cantiere. Con l ...

Napoli, prelievi pre-stagionali dell’Arpac per ricerca parametri batteriologici in mare NAPOLI - Sono poco più di 380 i campioni di acqua di mare prelevati dai tecnici dell’Agenzia dei Dipartimenti di Caserta, Napoli e Salerno a bordo della flotta nautica, coordinata dalla UO Mare della ...

Antiracket Antiusura -APS, le società Zero srl e Storie di Pane oltre a cinque istituti di scuola superiore delladi: l'IIS Ferrari (Battipaglia), il ProfAgri (con le sedi ...Sopralluogo questa mattina del Sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora, e del Presidente delladi, Michele Strianese, sul cantiere dei lavori della Cittadella Scolastica, con i responsabili della ditta e i responsabili della. Dopo vent'anni, sono partiti finalmente ...La Provincia di Salerno inizia i lavori alla Cittadella scolastica di Sarno. Stamattina il sopralluogo del Presidente Michele Strianese insieme al Sindaco di Sarno Giuseppe Canfora sul cantiere. Con l ...NAPOLI - Sono poco più di 380 i campioni di acqua di mare prelevati dai tecnici dell’Agenzia dei Dipartimenti di Caserta, Napoli e Salerno a bordo della flotta nautica, coordinata dalla UO Mare della ...