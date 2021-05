La Prima Repubblica si era già suicidata prima di Tangentopoli e delle monetine del Raphael (Di giovedì 6 maggio 2021) Nel ventottesimo anniversario delle monetine del Raphael (30 aprile 1993), abbiamo scoperto che l’atto di nascita della Repubblica del linciaggio e di morte della Repubblica dei partiti è una ricorrenza che ancora appassiona e tormenta le vittime sopravvissute alla mattanza dei processi o dell’età, nonché pochi osservatori interessati a quegli eventi lontani. Non eccita invece più e neppure interessa gli eredi di quell’Italia, che scoprì nel giustizialismo la forma più comoda e sofisticata di trasformismo. Il reducismo di Tangentopoli è il tormento dei perdenti e dei loro amici, non l’orgoglio dei vincenti di quella partita fatale e dei loro successori antipolitici, arrivati nei palazzi del potere sventolando metaforicamente (e non solo) cappi e manette e intonando il ritornello ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 6 maggio 2021) Nel ventottesimo anniversariodel(30 aprile 1993), abbiamo scoperto che l’atto di nascita delladel linciaggio e di morte delladei partiti è una ricorrenza che ancora appassiona e tormenta le vittime sopravvissute alla mattanza dei processi o dell’età, nonché pochi osservatori interessati a quegli eventi lontani. Non eccita invece più e neppure interessa gli eredi di quell’Italia, che scoprì nel giustizialismo la forma più comoda e sofisticata di trasformismo. Il reducismo diè il tormento dei perdenti e dei loro amici, non l’orgoglio dei vincenti di quella partita fatale e dei loro successori antipolitici, arrivati nei palazzi del potere sventolando metaforicamente (e non solo) cappi e manette e intonando il ritornello ...

