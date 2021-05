La prima rappresentanza sindacale in uno stabilimento Amazon italiano: Piacenza non è l'Alabama (Di giovedì 6 maggio 2021) Nello stabilimento di Castel San Giovanni ottocento dipendenti hanno votato per due giorni. Alla Cgil sei delegati su dodici: 'Un fatto storico'. I lavoratori americani pochi giorni fa avevano ... Leggi su today (Di giovedì 6 maggio 2021) Nellodi Castel San Giovanni ottocento dipendenti hanno votato per due giorni. Alla Cgil sei delegati su dodici: 'Un fatto storico'. I lavoratori americani pochi giorni fa avevano ...

Advertising

valmoriani : RT @romatoday: La prima rappresentanza sindacale in uno stabilimento Amazon italiano: Piacenza non è l'Alabama - romatoday : La prima rappresentanza sindacale in uno stabilimento Amazon italiano: Piacenza non è l'Alabama… - Today_it : La prima rappresentanza sindacale in uno stabilimento Amazon italiano: Piacenza non è l'Alabama… - TerrinoniL : Amazon, Piacenza non è l'Alabama. Eletta la prima rappresentanza sindacale in uno stabilimento del gruppo - Il Fatt… - Italia_Notizie : Amazon, Piacenza non è l’Alabama. Eletta la prima rappresentanza sindacale in uno stabilimento del gruppo -