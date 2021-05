La prima piscina sospesa al mondo | a Londra

(Di giovedì 6 maggio 2021) Nuotare nel cielo adesso è possibile. Nessun paradosso, ma grazie agli ingegni architettonici fra due blocchi di appartamenti Embassy Gardens, a sud-ovest diè stata inaugurata unalunga 25 metri, larga cinque e profonda tre, ribattezzata Sky Pool. I residenti potranno nuotare da un edificio all’altro, come in un ponte d’acqua, stando sospesi a 10 metri dal suolo. Ovviamente questo lusso è riservato solo a loro e a qualche fortunato invitato. Ma l’opera degli architetti Arup Associates segna comunque unto mondiale: si tratta infatti della più grande struttura diin acrilico autoportante al. Attenzione però: questa sensazione di leggerezza è solo apparenza. La– che è arrivata dal Colorado percorrendo oltre 8mila chilometri – piena d’acqua pesa ...

Da maggio gli abitanti degli Embassy Gardens, a sud del Tamigi, potranno ammirare lo skyline di Londra, inclusi il London Eye e Westminster, nuotando sospesi a 10 metri da terra ...