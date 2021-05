LA PORTA ROSSA 3: dal 30 agosto le riprese, la terza stagione sarà l’ultima! (Di giovedì 6 maggio 2021) Le riprese della terza e ultima stagione della popolare fiction La PORTA ROSSA prenderanno il via il prossimo 30 agosto e proseguiranno per dodici settimane fino ai primi di dicembre. Dopo due anni dall’ultima puntata della seconda stagione, Lino Guanciale a fine estate tornerà dunque in quel di Trieste, dove la serie è interamente girata, per registrare i nuovi episodi che chiuderanno definitivamente l’arco narrativo della serie tv di Rai 2. Leggi anche: La casa di carta 5, ALVARO MORTE dice addio al suo “Professore” Come ben sapranno i numerosi fan di Guanciale, l’attore ha più volte ribadito nelle varie interviste di non voler rimanere troppo a lungo legato a un unico personaggio, ma per la PORTA ROSSA ha voluto fare un’eccezione ... Leggi su tvsoap (Di giovedì 6 maggio 2021) Ledellae ultimadella popolare fiction Laprenderanno il via il prossimo 30e proseguiranno per dodici settimane fino ai primi di dicembre. Dopo due anni dall’ultima puntata della seconda, Lino Guanciale a fine estate tornerà dunque in quel di Trieste, dove la serie è interamente girata, per registrare i nuovi episodi che chiuderanno definitivamente l’arco narrativo della serie tv di Rai 2. Leggi anche: La casa di carta 5, ALVARO MORTE dice addio al suo “Professore” Come ben sapranno i numerosi fan di Guanciale, l’attore ha più volte ribadito nelle varie interviste di non voler rimanere troppo a lungo legato a un unico personaggio, ma per laha voluto fare un’eccezione ...

