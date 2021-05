La polizia ricorda l’agente Martone a 40 anni dalla morte

(Di giovedì 6 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Questa mattina presso il cimitero di Benevento, si è svolta una cerimonia in commemorazione delscelto delladi Stato Clemente (Dino)nel quarantesimo anno della. Il Questore di Benevento nelre il sacrificio diha ribadito l’altissimo valore della memoria e del ricordo di chi ha sacrificato la propria vita nell’adempimento del dovere. Il Dott. Bonagura ha, inoltre, dato il benvenuto al figlio di Clemente, Raffaele, da pochi giorni in servizio presso la Questura di Benevento, quale agente tecnico delladi Stato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

