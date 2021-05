La pallavolista incinta citata per danni | «Vogliono farmi conciliare Abbandonata da Coni e Fipav» 

Advertising

... lafinita sotto i riflettori per essere stata citata per danni dal Pordenone , sua ex squadra a cui aveva chiesto gli stipendi arretrati prima di rimanere. Un intervento ...... Lara Lugli , citata per danni dalla sua ex società dopo essere rimasta, ha deciso di ... con il coordinamento affidato proprio all'ex, come annunciato oggi nel corso di una ...L’udienza è stata fissata per il 18 maggio a Pordenone. Lara Lugli dovrà difendersi dalla citazione per danni della sua ex società. Nel 2019 ricopriva il ruolo di palleggiatrice nel Volley Pordenone, ...Ancora nessun provvedimento disciplinare per il caso di Lara Lugli, la giocatrice di pallavolo in serie B1 citata in giudizio dalla sua società perché era rimasta incinta. Il post ...