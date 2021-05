La nuova linea Zara Beauty: vegana e multicolor (Di giovedì 6 maggio 2021) Life&People.it Zara lancia la sua prima linea Beauty, disponibile dal 12 maggio comprenderà ben 130 prodotti inclusivi, vegani e super colorati. Zara Beauty: una collection all’insegna del colore e della sostenibilità Con il clam “There is o Beauty, only beauties“ (“Non c’è una bellezza, ma solo bellezze”) il marchio a capo del gruppo Inditex amplia la sua offerta e si lancia nel mondo Beauty, proponendo una ricca selezione di prodotti make up vegani annunciata sui canali social con due video teaser. Secondo la direttrice della bellezza di Zara Eva Lopez, l’ambizione del marchio era quella di “creare una collezione che chiunque, indipendentemente dal sesso, dal colore della pelle, dall’età o dallo stile personale, vorrebbe utilizzare”. Per la ... Leggi su lifeandpeople (Di giovedì 6 maggio 2021) Life&People.itlancia la sua prima, disponibile dal 12 maggio comprenderà ben 130 prodotti inclusivi, vegani e super colorati.: una collection all’insegna del colore e della sostenibilità Con il clam “There is o, only beauties“ (“Non c’è una bellezza, ma solo bellezze”) il marchio a capo del gruppo Inditex amplia la sua offerta e si lancia nel mondo, proponendo una ricca selezione di prodotti make up vegani annunciata sui canali social con due video teaser. Secondo la direttrice della bellezza diEva Lopez, l’ambizione del marchio era quella di “creare una collezione che chiunque, indipendentemente dal sesso, dal colore della pelle, dall’età o dallo stile personale, vorrebbe utilizzare”. Per la ...

CorriereTorino : Stellantis, nuova squadra acquisti: su 120 manager di prima linea solo 12 italiani. I f... - Michele00410624 : Consentire a aziende di evolvere, trasformare sistemi di produzione esistenti, a scarsa automazione, in macchine in… - xjsekhmet : RT @serapionix: Nel 2020 i genitori decidono di uscire dalla BRF e iniziare una nuova vita negli Stati Uniti. Archie è quindi cittadino bri… - romamobilita : @giuliana_63 La linea è deviata (solo in direzione Colli Albani) per lavori in piazza dell'Alberone. Le fermate 754… - serapionix : Nel 2020 i genitori decidono di uscire dalla BRF e iniziare una nuova vita negli Stati Uniti. Archie è quindi citta… -

Ultime Notizie dalla rete : nuova linea Archie compie 2 anni, gli auguri della Regina Elisabetta ... settimo in linea di successione al trono, ma non principe. Poche settimane Archie fa è stato ... I parenti royal invece dovranno godersi questa nuova nascita a distanza, con un Oceano di mezzo. - - > ...

Inter, Superlega: accordo con la Uefa per sanzioni minime ... 6 maggio 2021 " Mentre in Lega è stata varata una sorta di 'elite' per la Coppa Italia , la nuova ...per Juve e Milan Ne restano fuori quattro che al momento sono rimaste ferme sulla propria linea ...

Nuova linea Excellence di V-ZUG Ambiente Cucina Web Obbligati a crescere, Giorgetti: «Con la crisi lo Stato non può tirarsi indietro». Messina: «Crescita indispensabile» Obbligati a Crescere. Il Piano - L’economia della prossima generazione è il titolo del webinar in delle testate del gruppo Caltagirone Editore (Messaggero, ...

Fineco: raccolta aprile a 949 milioni, il 95% è gestito (Teleborsa) - Nel mese di aprile la raccolta netta di Fineco si attesta a 949 milioni (in linea rispetto ai 959 milioni di un anno fa) senza fare ricorso a politiche commerciali di breve ...

... settimo indi successione al trono, ma non principe. Poche settimane Archie fa è stato ... I parenti royal invece dovranno godersi questanascita a distanza, con un Oceano di mezzo. - - > ...... 6 maggio 2021 " Mentre in Lega è stata varata una sorta di 'elite' per la Coppa Italia , la...per Juve e Milan Ne restano fuori quattro che al momento sono rimaste ferme sulla propria...Obbligati a Crescere. Il Piano - L’economia della prossima generazione è il titolo del webinar in delle testate del gruppo Caltagirone Editore (Messaggero, ...(Teleborsa) - Nel mese di aprile la raccolta netta di Fineco si attesta a 949 milioni (in linea rispetto ai 959 milioni di un anno fa) senza fare ricorso a politiche commerciali di breve ...