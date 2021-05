La Lega Serie A trasforma la Coppa Italia in una Superlega: sarà riservata a club di A e B (Di giovedì 6 maggio 2021) La Lega Serie A rivoluziona la Coppa Italia. Quella del prossimo anno sarà riservata alle squadre di Serie A e Serie B. Il Giornale scrive: “La Coppa Italia sarà in formato ridotto, con l’esclusione delle squadre di Lega pro, aperta solo a Serie A e B (inizio 15 agosto, subito in campo 12 di A per rendere più appetibile le trasmissioni tv). Come dire: una sorta di superLega applicata alla Coppa Italia. E il romanticismo sulla Serie C? Finito nel cassetto in omaggio alla riduzione degli impegni e delle partite”. Il Corriere della Sera riporta la dichiarazione a caldo del presidente di ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 6 maggio 2021) LaA rivoluziona la. Quella del prossimo annoalle squadre diA eB. Il Giornale scrive: “Lain formato ridotto, con l’esclusione delle squadre dipro, aperta solo aA e B (inizio 15 agosto, subito in campo 12 di A per rendere più appetibile le trasmissioni tv). Come dire: una sorta di superapplicata alla. E il romanticismo sullaC? Finito nel cassetto in omaggio alla riduzione degli impegni e delle partite”. Il Corriere della Sera riporta la dichiarazione a caldo del presidente di ...

Advertising

Lega_B : ????? L'@EmpoliCalcio è promosso in Serie A! Complimenti ai toscani che si aggiudicano la promozione con due giornat… - Linkiesta : La Serie A sapeva della Superlega due mesi prima dell’annuncio - forumJuventus : #SerieA 2021/2022 si parte il prossimo 22 Agosto ?? - napolista : La Lega Serie A trasforma la #CoppaItalia in una #Superlega: sarà riservata a club di A e B - vitovito63 : RT @ZZiliani: In quel letamaio che è oggi il calcio italiano è passata inosservata la modifica operata dai mammasantissisma della #Lega: la… -