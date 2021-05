La guerra della pesca | cosa sta succedendo nella Manica tra Francia e Regno Unito

(Di giovedì 6 maggio 2021) Un giorno dopo il 200° anniversariomorte di Napoleone,sono tornate a sfidarsi nel canale, arrivando a schierare navi militari per una disputa sui diritti di. Una curiosa rievocazione post-Brexit delle contese di inizio ottocento per il controllo dei mari, terminata dopo poche ore con il ritiro dei circa 50 pescherecci francesi che si erano radunati di fronte al porto di Jersey, minacciando un blocco navale sull’isola situata a 22 chilometri dalla costaNormandia. In risposta alla protesta deitori contro i nuovi requisiti imposti da Jersey, stamattina Londra aveva inviatodipendenzaCorona britannica le due navi militari HMS ...

Johnson precisa che l'invio delle due navi dadi Londra mandate a pattugliare la zona è al momento solo "una misura precauzionale". Ma una portavoceCommissione Ue sottolinea che le ...Nellalampo che si è avuta qualche settimana fa, quella tra la famigerata Superlega e la ... Per quanto io mi sia opposto con chiarezza e senza indugio contro il progettoSuperlega, a mio ...Nuova bordata all'indirizzo della Cina da parte di Jair Bolsonaro: durante una cerimonia dedicata al 5G, settore in cui spicca l'azienda cinese Huawei, il presidente brasiliano ha lasciato intendere c ...qui parla di navi da guerra da ambo le parti... adesso se n'è aggiunta una seconda franzosa... Royal Navy gunships patrol sea off Jersey as 100 French fishing boats threaten to b ...