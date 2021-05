La Guardia costiera libica spara contro tre pescherecci italiani, ferito un comandante. La Farnesina conferma: «Zona ad alto rischio» (Di giovedì 6 maggio 2021) Il comandante del peschereccio italiano Aliseo, Giuseppe Giacalone, è rimasto ferito dopo che l’imbarcazione è stata mitragliata da una motovedetta militare libica. I colpi contro la Aliseo e l’Artemide della flotta di Mazara del Vallo sarebbero partiti mentre era impegnato in una battuta al largo delle coste di Bengasi. Al momento non si conoscono le condizioni dell’uomo, che è stato soccorso dalla nave Libeccio della Marina militare. La Marina libica ha smentito di aver sparato contro i pescherecci italiani, ammettendo che contro le due imbarcazioni sono partiti: «colpi di avvertimento in aria», per fermarle dopo che avevano sconfinato in acque libiche, come ha spiegato all’Ansa il portavoce della ... Leggi su open.online (Di giovedì 6 maggio 2021) Ildelo italiano Aliseo, Giuseppe Giacalone, è rimastodopo che l’imbarcazione è stata mitragliata da una motovedetta militare. I colpila Aliseo e l’Artemide della flotta di Mazara del Vallo sarebbero partiti mentre era impegnato in una battuta al largo delle coste di Bengasi. Al momento non si conoscono le condizioni dell’uomo, che è stato soccorso dalla nave Libeccio della Marina militare. La Marinaha smentito di averto, ammettendo chele due imbarcazioni sono partiti: «colpi di avvertimento in aria», per fermarle dopo che avevano sconfinato in acque libiche, come ha spiegato all’Ansa il portavoce della ...

pierofassino : L’aggressione al #peschereccio italiano mitragliato dalla guardia costiera libica è un fatto gravissimo. Solidariet… - SeaWatchItaly : Ecco come si svolge un'intercettazione della cosiddetta guardia costiera libica. Persone in pericolo picchiate e c… - SeaWatchItaly : Altre 93 persone, fra cui 13 donne e 5 bambini, sono state soccorse da #SeaWatch4 questo pomeriggio. 214 persone s… - giovcusumano : RT @beretta_g: Non sbagliano mai un colpo... di avvertimento! Ministro #Guerini chi è il responsabile dell'addestramento della Guardia Co… - VELIAGT : RT @GiorgiaMeloni: La Guardia Costiera libica ha sparato dei colpi di arma da fuoco contro 3 pescherecci italiani, ferendo anche uno dei co… -