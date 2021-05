La foto jazz dell’anno è del bergamasco Luciano Rossetti

Advertising

jazz_ste : RT @Ilmiocantolibe4: Qualcuno può dire a #Salvini che l’uomo nella foto è Pacciani?? Che usare lui come simbolo di anziani che hanno costru… - jazz_life_love : @giu2970 È così,sono campano ...le informazioni relative alla foto sono risultate involontariamente confuse ma si r… - poncecarp23 : @_Jazz_r Foto pratto>>>>>foto culo - jazz_ste : RT @roby_italy_51: Quindi la pista ciclabile sui sanpietrini a Roma c'è già da 20 anni? Quindi la foto è di un demente provocatore? - jazz_life_love : RT @DiBeShG2: Una spasmodica esigenza di affrettarsi. Foto _____Yalim Vural* -

Ultime Notizie dalla rete : foto jazz

Sky Tg24

...colClub Ferrara. Ideata dal 4 marzo al 13 maggio, la rassegna musicale è promossa dal Conservatorio in collaborazione con la Direzione Musei dell'Emilia Romagna e il Museo di Casa Romei.: ...3 di 6Il festival Crossroads non si ferma nonostante la pandemia. Ed è pronto a lanciare la sua edizione numero 22. La manifestazione itinerante che ogni estate attraversa tutto il territorio dell’Emilia-Ro ...Tutto facile per i Jazz che battono gli Spurs 110-99. Per i Jazz 25 di Bogdanovic, 11 di Niang, 24+15 di Gobert, 13 di Ingles e 16 di Clarkson. Per gli Spurs 22 di DeRozan, 15 di Murray, 11 di Vassell ...