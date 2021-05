La foto di Sardone (Lega) in Duomo per lo scudetto dell’Inter è reale (Di giovedì 6 maggio 2021) Il 4 maggio 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un post pubblicato lo stesso giorno su Facebook da Cathy La Torre, avvocata e attivista Lgbt+. Il post oggetto della nostra verifica recita: «Breve storia triste. Silvia Sardone, consigliera leghista, chiede le dimissioni del Sindaco di Milano per gli assembramenti in piazza Duomo dopo lo scudetto dell’Inter. La stessa Sardone era in piazza (con altri leghisti) per lo scudetto dell’Inter. Nient’altro da aggiungere». Il testo è accompagnato da una foto che ritrae l’esponente leghista con una mascherina nerazzurra, mentre sullo sfondo si vedono persone con indosso la maglia dell’Inter. Il post oggetto della ... Leggi su facta.news (Di giovedì 6 maggio 2021) Il 4 maggio 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un post pubblicato lo stesso giorno su Facebook da Cathy La Torre, avvocata e attivista Lgbt+. Il post oggetto della nostra verifica recita: «Breve storia triste. Silvia, consigliera leghista, chiede le dimissioni del Sindaco di Milano per gli assembramenti in piazzadopo lo. La stessaera in piazza (con altri leghisti) per lo. Nient’altro da aggiungere». Il testo è accompagnato da unache ritrae l’esponente leghista con una mascherina nerazzurra, mentre sullo sfondo si vedono persone con indosso la maglia. Il post oggetto della ...

Advertising

BlogSpaggiari : Silvia Sardone con una Instagram story composta da tre foto ci ha spoilerato la sua presenza in Duomo per la festa… - BeeaOBrien : RT @Iperbole_: Questi sono gli stessi che paventano 'assembramenti' per la manifestazione di sabato a Milano sul ddl Zan. Nella stessa fot… - homoeopathicus : RT @Iperbole_: Questi sono gli stessi che paventano 'assembramenti' per la manifestazione di sabato a Milano sul ddl Zan. Nella stessa fot… - snakebyte85 : RT @Iosonolagomma: Silvia Sardone, europarlamentare Lega, ieri si lamentava degli assembramenti post scudetto attaccando Sala. Il giorno d… - Damien19681 : RT @Iperbole_: Questi sono gli stessi che paventano 'assembramenti' per la manifestazione di sabato a Milano sul ddl Zan. Nella stessa fot… -