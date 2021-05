La forza di Tony Dallara dopo la malattia: “Ho fatto tutto per la mia famiglia” (Di giovedì 6 maggio 2021) Con gran piacere rivediamo Tony Dallara in tv dopo la malattia. A Oggi è un altro giorno più volte Memo Remigi aveva salutato il cantante amico e in diretta in collegamento nella puntata di oggi ci sono Tony Dallara e sua moglie Patrizia. Ha mille racconti per il suo pubblico, la simpatia di sempre, le canzoni che tutti conoscono. Ha 84 anni ma non è l’età a fermare un po’ la sua voce, anche se è stato più forte della malattia. Non c’è spazio per i ricordi negativi né per i momenti tristi ed è sua moglie a confidare che la sua famiglia è non solo molto unita ma anche così allegra da volere sempre festeggiare e giocare. Il cantante chiede aiuto a Memi Remigi per accennare le sue canzoni, lo considera l’unico in grado di poterlo imitare, ma ogni frase è ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 6 maggio 2021) Con gran piacere rivediamoin tvla. A Oggi è un altro giorno più volte Memo Remigi aveva salutato il cantante amico e in diretta in collegamento nella puntata di oggi ci sonoe sua moglie Patrizia. Ha mille racconti per il suo pubblico, la simpatia di sempre, le canzoni che tutti conoscono. Ha 84 anni ma non è l’età a fermare un po’ la sua voce, anche se è stato più forte della. Non c’è spazio per i ricordi negativi né per i momenti tristi ed è sua moglie a confidare che la suaè non solo molto unita ma anche così allegra da volere sempre festeggiare e giocare. Il cantante chiede aiuto a Memi Remigi per accennare le sue canzoni, lo considera l’unico in grado di poterlo imitare, ma ogni frase è ...

Advertising

tony_colombia : RT @liliaragnar: #Roma, frate portato in caserma con la forza dalla Polizia Stava pregando in strada davanti alla Basilica di Santa Maria,… - tony_tanzi87 : @Inter_en FORZA INTER ???????? - tony_colombia : Che caro....merita sicuramente una famiglia ... forza Pollon vedrai che ci sarà qualcuno che ti adotterà....??????… - RollingStoneita : «Ha usato droghe, forza fisica e minacce per estorcere atti sessuali», sostiene l’attrice di ‘Game of Thrones’ Esmé… - Rapo2723 : @TONYB_GTA5 Bella Tony, io sono del Koyote Club, noi dropperemo la cyclone gialla ???? forza ragazzi vi aspettiamo numerosi ???? -

Ultime Notizie dalla rete : forza Tony Iva Zanicchi/ 'Silvio Berlusconi? Non lo tradirò mai ma...' Tony Dallara in sedia a rotelle/ "Sei mesi in ospedale e non posso muovermi" Iva Zanicchi e il ... In passato, infatti, l'aquila di Ligonchio ha anche ricoperto la carica di europarlamentare per Forza ...

Le uscite Disney di aprile 2021 Il punto di forza poi sono le inedite, che troveranno qui la loro dimensione ideale per approdare ...Barks per la sua sottile vena satirica e Paperino e quel matto d'un cugino di Vick Lockman e Tony ...

La forza di Tony Dallara dopo la malattia: “Ho fatto tutto per la mia famiglia” Ultime Notizie Flash La forza di Tony Dallara dopo la malattia: “Ho fatto tutto per la mia famiglia” Con gran piacere rivediamo Tony Dallara in tv dopo la malattia. A Oggi è un altro giorno più volte Memo Remigi aveva salutato il cantante amico e in diretta in collegamento nella puntata di oggi ci so ...

Elezioni Frascati – Centrodestra: al lavoro per programma condiviso e candidato vincente Dopo l’incontro di venerdì scorso, i vertici locali e provinciali del centro destra hanno inviato una nota congiunta in cui confermano che alle prossime elezioni verrà presentata una coalizione compos ...

Dallara in sedia a rotelle/ "Sei mesi in ospedale e non posso muovermi" Iva Zanicchi e il ... In passato, infatti, l'aquila di Ligonchio ha anche ricoperto la carica di europarlamentare per...Il punto dipoi sono le inedite, che troveranno qui la loro dimensione ideale per approdare ...Barks per la sua sottile vena satirica e Paperino e quel matto d'un cugino di Vick Lockman e...Con gran piacere rivediamo Tony Dallara in tv dopo la malattia. A Oggi è un altro giorno più volte Memo Remigi aveva salutato il cantante amico e in diretta in collegamento nella puntata di oggi ci so ...Dopo l’incontro di venerdì scorso, i vertici locali e provinciali del centro destra hanno inviato una nota congiunta in cui confermano che alle prossime elezioni verrà presentata una coalizione compos ...