La Fiorentina vince il suo primo Scudetto – 6 maggio 1956 – VIDEO

(Di giovedì 6 maggio 2021) Il 6lapareggia a Trieste e si aggiudica il, storicodella sua storia La corsa allodellanella stagione 1955-56 è estremamente semplice, tanto che la squadra allenata da Fulvio Bernardini riesce a laurearsi Campione d’Italia con ben cinque giornate d’anticipo. È il 6e la viola pareggia 1-1 in trasferta contro la Triestina, che a fine stagione riuscirà comunque a salvarsi pur navigando in cattive acque. Delle rivali al titolo, solo il Milan riesce parzialmente a seguire la squadra toscana, arrendendosi tuttavia al suo strapotere. Al termine della stagione, infatti, la distanza dalla seconda sarà di ben 12 punti. Arriverà invece solo terza l’Inter, ...

Advertising

CalcioPillole : 6 maggio 1956: la Fiorentina vince il suo primo scudetto. #AccaddeOggi - TuttoSesto : 6 maggio 1956 – La @acffiorentina vince il suo primo scudetto - MAXITALY_69 : @MarzianoAnsioso mah... squadra nettamente inferiore. Se la Juve gioca, la vince. Abbiamo perso con Benevento e Fi… - CarteiSimo : @giannattasius @acffiorentina Se il Benevento vince col Cagliari tu vedi che colpo di scena. Speriamo bene davvero… - FMCROfficial : @MChristian1986 Se la Lazio vince a Firenze la Fiorentina rimane a 35 ed il Napoli ci deve giocare la penultima a F… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina vince

Firenze Post

... in un concorso a premi dove il più fortunatol'appuntamento per sottoporsi al vaccino. ... Questo il dettaglio zonale: nellanord ovest il Centro espositivo di Calenzano ( 540 vaccini ...E se c'è da ribaltare una partita, come controe Cagliari quest'anno, eccolo in attacco a mettere dentro gol pesanti. E chissà se la scorsa stagione i nerazzurri avrebbero disputato la ...6 maggio 1956: la Fiorentina di Fulvio Bernardini diventa aritmeticamente Campione d'Italia. È prima squadra a sud dell'Appennino a riuscirci.Il direttore Mario Sconcerti ha parlato a Stadio Aperto su TMW Radio dell'arrivo di Mourinho alla Roma che "libera" Sarri. Potrebbe la Fiorentina convincerlo? Ecco la sua ...