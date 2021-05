La Fiorentina ha rotto con Gattuso, punta dritto su Sarri (Di giovedì 6 maggio 2021) Mourinho alla Roma è stato un uragano. Parte tutto da lì. Tra i ricchi funziona così. Vince chi si guadagna i riflettori, chi conquista l’occhio di bue cinematografico. E portando Mourinho i Friedkin si sono messi al centro della scena. Poi il campo dirà la propria verità. Ma negare il colpo vorrebbe dire vivere su Marte. Tutti gli altri presidenti sono rimasti spiazzati. Tutti, nessuno escluso. A partire da De Laurentiis. Fino a club che per ora sono ancora ai margini del calcio italiano come ad esempio la Fiorentina. Commisso è molto attivo sul versante infrastrutture, fin qui però la squadra non ha compiuto alcun salto di qualità. Non si è ancora salvata, tra l’altro. Continuano a circolare voci su Gattuso e la Fiorentina. In realtà, a quanto risulta al Napolista qualsiasi abbozzo di trattativa è stato interrotto. ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 6 maggio 2021) Mourinho alla Roma è stato un uragano. Parte tutto da lì. Tra i ricchi funziona così. Vince chi si guadagna i riflettori, chi conquista l’occhio di bue cinematografico. E portando Mourinho i Friedkin si sono messi al centro della scena. Poi il campo dirà la propria verità. Ma negare il colpo vorrebbe dire vivere su Marte. Tutti gli altri presidenti sono rimasti spiazzati. Tutti, nessuno escluso. A partire da De Laurentiis. Fino a club che per ora sono ancora ai margini del calcio italiano come ad esempio la. Commisso è molto attivo sul versante infrastrutture, fin qui però la squadra non ha compiuto alcun salto di qualità. Non si è ancora salvata, tra l’altro. Continuano a circolare voci sue la. In realtà, a quanto risulta al Napolista qualsiasi abbozzo di trattativa è stato inter. ...

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina rotto Francesco Magnanelli, l'ultima bandiera del calcio italiano 'Sassuolo la mia favola' Anche questo carico di un valore sentimentale molto forte: " E' stata una rete importante perché 5 mesi prima mi ero rotto il crociato contro la Fiorentina ma, nonostante questo, mi ero già dato l'...

Pasquale Bruno contro Cuadrado: 'Ha rotto i c******i, è sempre per terra!' ... dalla cui punizione è nato poi il rigore dell'1 - 1, l'ex difensore di Toro, Fiorentina (ma anche ... Ha rotto i co****ni, è sempre per terra . Ma che difendete, difendete Cuadrado addirittura. Ma dai ...

